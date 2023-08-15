Росія порушить резолюції ООН, якщо укладе угоду з Північною Кореєю щодо постачання зброї, - Держдеп США

"Наші дані свідчать про те, що Росія прагне розширити цей вид військової співпраці з КНДР", - заявив представник Держдепартаменту.

Росія порушить резолюції ООН, якщо укладе угоду з Північною Кореєю щодо постачання зброї.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Ведант Пател, передає The Guardian. Ці слова прозвучали після того, як після лідери РФ і КНДР закликали до більш тісної співпраці.

"Будь-яке співробітництво в галузі безпеки або угода зі зброєю між Північною Кореєю та Росією, безумовно, порушили б низку резолюцій Ради Безпеки ООН... Наші дані свідчать про те, що Росія прагне розширити цей вид військової співпраці з КНДР", - сказав Пател.

Представник Держдепу підкреслив, що Росія покладалася на Північну Корею та Іран для підтримки своєї агресивної війни проти України.

Нагадаємо, Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна поки що не може сказати, що Північна Корея передає Росії свою зброю.

Тим часом нещодавно у КНДР зафіксували російський літак. Повітряне судно Іл-62М ВПС Росії летів з Москви до Пхеньяна 31 липня та повертався 2 серпня. Це був перший політ російського військового VIP-літака до Північної Кореї з середини 2019 року.