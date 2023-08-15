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Росія порушить резолюції ООН, якщо укладе угоду з Північною Кореєю щодо постачання зброї, - Держдеп США

"Наші дані свідчать про те, що Росія прагне розширити цей вид військової співпраці з КНДР", - заявив представник Держдепартаменту.

Росія порушить резолюції ООН, якщо укладе угоду з Північною Кореєю щодо постачання зброї, - Держдеп США
Фото: news.sky.com

Росія порушить резолюції ООН, якщо укладе угоду з Північною Кореєю щодо постачання зброї.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Ведант Пател, передає The Guardian. Ці слова прозвучали після того, як після лідери РФ і КНДР закликали до більш тісної співпраці.

"Будь-яке співробітництво в галузі безпеки або угода зі зброєю між Північною Кореєю та Росією, безумовно, порушили б низку резолюцій Ради Безпеки ООН... Наші дані свідчать про те, що Росія прагне розширити цей вид військової співпраці з КНДР", - сказав Пател.

Представник Держдепу підкреслив, що Росія покладалася на Північну Корею та Іран для підтримки своєї агресивної війни проти України.

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Нагадаємо, Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна поки що не може сказати, що Північна Корея передає Росії свою зброю. 

Тим часом нещодавно у КНДР зафіксували російський літак. Повітряне судно Іл-62М ВПС Росії летів з Москви до Пхеньяна 31 липня та повертався 2 серпня. Це був перший політ російського військового VIP-літака до Північної Кореї з середини 2019 року.

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