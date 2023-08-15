З осені 2022-го декілька російських активістів і журналістів, які проживають у Європі, поскаржилися на симптоми отруєння

Починаючи від осені 2022 року декілька російських активістів і журналістів, які проживають за межами РФ, поскаржилися на симптоми отруєння, повідомляє у своєму розслідуванні The Insider.

Йдеться, зокрема, про журналістку "Нової газети" та "Медузи" Олену Костюченко, журналістку "Еха Москви" Ірину Баблоян у Тбілісі та голову Фонду "Вільна Росія" Наталію Арно.

У жовтні 2022-го Костюченко перебувала у Мюнхені (Німеччина) на зустрічі з товаришкою. Під час обіду в ресторані до їхнього столика підходили двічі знайомі товаришки. Оскільки їжа видалася журналістці несмачною, вона не доїла і половини страви. Під час поїздки на вокзал товаришка запропонувала їй дезодорант, заславшись на неприємний запах. Згодом у поїзді в Костюченко почала боліти голова. Прибувши до Берліна, журналістка заледве дісталася до своєї квартири. Вона зауважила втрату сил і задишку, однак вирішила, що це наслідки коронавірусу, яким перехворіла за три тижні до цього моменту. Зранку в Костюченко розболівся живіт, болі віддавали у хребет, тоді з'явилися запаморочення, нудота, сильне відчуття тривоги, а також безсоння.

Журналістка звернулася до лікаря лише через десять днів. Аналізи показали, що печінкові ферменти були п'ять разів вищі від норми, а в сечі виявили кров. Пізніше з'явилися нові симптоми - набряклість обличчя та пальців, раптове почервоніння долонь та ніг. Журналістці рекомендували здати аналізи на токсини у клініці "Шаріте", де від отруєння отрутою "Новичок" лікувався російський опозиціонер Олексій Навальний. Після того, як вона здала аналізи, результати їй не повідомили. Через декілька місяців німецька прокуратура закрила справу про отруєння Костюченко, проте у липні поліція повідомила, що справу відновили для проведення нових аналізів.

Ірина Баблоян теж повідомила про можливе отруєння у жовні 2022 року. На той час вона проживала у тбіліському готелі. В один із вечорів я вона відчула себе не дуже добре, а зранку прокинулася із сильною слабкістю та запамороченням. Згодом у журналістки проявився долонно-підошовний синдром - долоні та стопи ніг стали багряними, було відчуття, ніби вони горять.

Попри ці симптоми Баблоян вирушила до Єревану машиною, однак їй стало погано. У номері почалися болі в животі, почалася нудота, у роті з'явився металевий присмак. Одразу після появи цих симптомів журналістка не звернулася до токсиколога, лише зробила аналізи на алергію, якої не виявили.

Переїхавши через декілька місяців до Берліна, Баблоян здала кров для токсикологічного аналізу. Однак результатів аналізів їй не дали — у "Шаріте" сказали, що зразки крові загубилися. Натомість прибула поліція, яка розпитала журналістку про те, що сталося. Нещодавно Баблоян знову здала аналізи на токсикологію, але невідомо, чи вдасться через стільки часу знайти сліди токсинів.

Наталія Арно у травні цього року брала участь у непублічному заході у Празі (Чехія). Увечері вона повернулася до готелю і виявила двері свого номера відчиненими. У номері нічого не пропало, тільки виразно відчувався запах якогось парфуму.

Вночі активістка прокинулася від оніміння та болю у різних частинах тіла. За її словами, особливо хворіли зуби і язик, потім біль почався у вухах, грудях та хребті. У роті відчувався мінеральний присмак, в очах все розпливалося, руки та ноги німіли.

Того ж дня Арно повернулася до Вашингтону (США) і пішла до лікаря. Її справою зайнялися правоохоронні органи Штатів. Результати токсикологічного дослідження поки невідомі, але лікарі повідомили Арно, що вона була отруєна нейротоксичною речовиною.

Нагадаємо, болгарський торговець зброєю Еміліан Гебрев вижив після ймовірного отруєння російською нервово-паралітичною речовиною “Новачок” у Софії в 2015 році. А цьогоріч у червні на його збройовому заводі в місті Карнобат стався вибух.Міністр економіки Болгарії Богдан Богданов припустив тоді, що бути відповідальною за вибух могла Росія.