Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
Mapaganda. Як Росія спотворює уявлення світу про кордони України
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Ракети, якими Росія цієї ночі обстріляла Україну, були виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, - Єрмак
Ракети, якими Росія цієї ночі обстріляла Україну, були виготовлені цього року і мали іноземні мікросхеми, - Єрмак
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Командири Нацгвардії у тилу незаконно присвоїли собі майже 14 млн “бойових” премій
Командири Нацгвардії у тилу незаконно присвоїли собі майже 14 млн “бойових” премій
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
ГоловнаСвіт

Швейцарія запроваджує додаткові санкції проти Росії

Вони набудуть чинності о 18.00 16 серпня.

Швейцарія запроваджує додаткові санкції проти Росії
Фото: rada.gov.ua

Нині Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про введення додаткових санкцій проти Росії. 

Про це йдеться на сайті Ради.

Такий крок об'єднує Швейцарію з ЄС, який запровадив обмежувальні заходи у межах одинадцятого пакету санкцій. Санкції від Швейцарії стануть чинними о 18.00 16 серпня.

Федеральна рада вживе інших заходів, які містяться в одинадцятому пакеті санкцій, що мають відношення до Швейцарії. Йдеться про заборону на експорт товарів подвійного призначення та товарів, що сприяють військово-технічному вдосконаленню Росії, ще 87 компаніям, зокрема, компаніям із третіх країн, які поставили такі товари до Росії. 

Крім того, список товарів, на експорт яких поширюється заборона, буде розширено за рахунок включення електронних компонентів та прекурсорів хімічної зброї. Продаж прав на інтелектуальну власність та комерційної таємниці Росії тепер також заборонено у зв'язку з різними товарами. Це робиться для того, щоб товари, які не дозволені до постачання в РФ, там не виготовляли.

У фінансовому секторі Швейцарія розширила чинні обмеження на продаж цінних паперів, номінованих у швейцарських франках або в офіційній валюті держави-члена ЄС, громадянам та організаціям РФ. Продаж цінних паперів російським громадянам та організаціям заборонено незалежно від валюти.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, раніше Швейцарія ввела санкції проти ПВК “Вагнер” та РІА ФАН, а її банк Julius Baer припинив роботу з клієнтами в Росії.

Також країна хоче долучитися до європейського проєкту "Небесний щит".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies