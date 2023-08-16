Швейцарія запроваджує додаткові санкції проти Росії

Нині Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про введення додаткових санкцій проти Росії.

Про це йдеться на сайті Ради.

Такий крок об'єднує Швейцарію з ЄС, який запровадив обмежувальні заходи у межах одинадцятого пакету санкцій. Санкції від Швейцарії стануть чинними о 18.00 16 серпня.

Федеральна рада вживе інших заходів, які містяться в одинадцятому пакеті санкцій, що мають відношення до Швейцарії. Йдеться про заборону на експорт товарів подвійного призначення та товарів, що сприяють військово-технічному вдосконаленню Росії, ще 87 компаніям, зокрема, компаніям із третіх країн, які поставили такі товари до Росії.

Крім того, список товарів, на експорт яких поширюється заборона, буде розширено за рахунок включення електронних компонентів та прекурсорів хімічної зброї. Продаж прав на інтелектуальну власність та комерційної таємниці Росії тепер також заборонено у зв'язку з різними товарами. Це робиться для того, щоб товари, які не дозволені до постачання в РФ, там не виготовляли.

У фінансовому секторі Швейцарія розширила чинні обмеження на продаж цінних паперів, номінованих у швейцарських франках або в офіційній валюті держави-члена ЄС, громадянам та організаціям РФ. Продаж цінних паперів російським громадянам та організаціям заборонено незалежно від валюти.

Нагадаємо, раніше Швейцарія ввела санкції проти ПВК “Вагнер” та РІА ФАН, а її банк Julius Baer припинив роботу з клієнтами в Росії.

Також країна хоче долучитися до європейського проєкту "Небесний щит".