Ексміністр каже, що в США по-іншому ставляться до робітничих професій, тому він не вважає свою зміну професії дауншифтингом.

Після отримання повістки у жовтні 2022 року колишній міністр сільського господарства російської Республіки Комі Денис Шаронов виїхав до США та запросив там політичний притулок. Згодом він став далекобійником.

Про це повідомляє DW із посиланням на журналістів одного з російських телеканалів.

Журналсіти одного з російських телеканалів впізнали колишнього політика на відеоролику, опублікованому на YouTube-каналі "Нові американці", і поговорили з Шароновим.

У ролику під назвою "Був міністром у Росії, став далекобійником у США" ім'я та прізвище ексміністра не названо, проте журналісти за допомогою сервісів розпізнавання осіб з'ясували, що людина на відео - Шаронов. Пізніше колишній чиновник підтвердив, що на відео справді він.

Шаронов стверджує, що двічі зазнав кримінального переслідування в Росії, але обидва рази був виправданий судом і реабілітований. За його словами, з посади міністра сільського господарства Республіки Комі його було звільнено у січні 2022 року через затяжний конфлікт із головою регіону Володимиром Уйбою. Отриману восени повістку Шаронов також пов'язує зі своєю колишньою роботою.

"Я став отримувати сигнали, що мені небезпечно залишатися в Росії, а коли в жовтні 2022-го прийшли з військкомату вручити повістку на мою адресу реєстрації, мені вже нічого не залишалося робити. Хоча я за віком, в принципі, не те щоб підходив. Я зрозумів, що це сигнал з республіки, де я працював, і це просто спосіб позбавитися від неугодних людей. Мені пощастило в попередніх двох переслідуваннях, але цього разу я розумів, що мені не відбитися. Мені нічого не залишалося робити, як залишити країну", - розповів він.

Наразі колишній міністр працює в США далекобійником і домагається здобуття політичного притулку.

"Зрозуміло, що та робота, якою я зараз займаюсь - далекобійник на бокс-траку, - це робота не вічна. Але роботу треба з чогось починати, а професія далекобійника в США - одна з найпоширеніших", - поділився Шаронов, додавши, що подальше залежатиме від того, як проходитиме процес його легалізації.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка повідомила, що РФ готує нову мобілізацію. Керівництво окупаційної армії декларує намір створити низку нових військових формувань.