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Росія зупиняє постачання запчастин для військової техніки Болгарії, Чехії та інших держав через їхню допомогу Україні

Також РФ відкликала ліцензії на ремонт вертольотів Мі у підприємств цих країн.

Росія зупиняє постачання запчастин для військової техніки Болгарії, Чехії та інших держав через їхню допомогу Україні
Фото: EPA/UPG

Росія зупиняє постачання запчастин для російської та радянської військової техніки в інші держави та відкликає ліцензії на право ремонту такої техніки.

Як передає BGNES, РФ відкликала ліцензії на ремонт вертольотів Мі у підприємств, які розташовані, зокрема, на території Болгарії та Чехії.

Керівник російської Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитро Шугаєв сказав, що це зробили через те, що низка держав, допомагають Україні військовою технікою.

Російська служба раніше накинулася зі схожими звинуваченнями на Словаччину, яка передала нашій державі, винищувачі МіГ-29.

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Нагадаємо, минулого місяця Болгарія відправила в Україну найбільший одноразовий пакет військової допомоги, який включав 100 броньованих машин із запасів болгарської поліції, в основному транспортні машини піхоти.

Прем'єр Чехії анонсував надання Україні гелікоптерів, боєприпасів та участь у підготовці українських льотчиків на винищувачах F-16.

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