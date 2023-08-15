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В Росії розбився навчальний літак

Один із членів екіпажу загинув.

В Росії розбився навчальний літак
Фото: Укрінформ

В Російській Федерації розбився черговий літак.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

“Навчальний літак Л-39 зазнав аварії в межах аеродрому в Краснодарському краї”, - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок аварії один із членів екіпажу загинув.

Нагадаємо, раніше у Калінінградській області РФ розбився літак Су-30. Екіпаж загинув. Винищувач рухнув у безлюдній місцевості, він летів без боєкомплекту. Причиною авіакатастрофи стала технічна несправність.

Крім того, у липні російський штурмовик Су-25 упав у Краснодарському краї в Азовське море. Пілот по дорозі до лікарні помер.

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