В Росії розбився навчальний літак

В Російській Федерації розбився черговий літак.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

“Навчальний літак Л-39 зазнав аварії в межах аеродрому в Краснодарському краї”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії один із членів екіпажу загинув.

Нагадаємо, раніше у Калінінградській області РФ розбився літак Су-30. Екіпаж загинув. Винищувач рухнув у безлюдній місцевості, він летів без боєкомплекту. Причиною авіакатастрофи стала технічна несправність.

Крім того, у липні російський штурмовик Су-25 упав у Краснодарському краї в Азовське море. Пілот по дорозі до лікарні помер.