За два дні США виявили чотири російських літаки в зоні розпізнавання ППО Аляски

Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) ввечері 13 серпня та рано вранці 14 серпня виявило чотири російські військові літаки. Це сталось в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски.

Про це повідомила пресслужба NORAD.

“Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в суверенний повітряний простір Америки чи Канади”, - запевнили в пресслужбі.

NORAD запевнили, що така російська діяльність відбувається регулярно і не розглядається як загроза.

Нагадаємо, у Калінінградській області РФ розбився літак Су-30. Екіпаж загинув. Винищувач рухнув у безлюдній місцевості, він летів без боєкомплекту. Причиною авіакатастрофи стала технічна несправність.