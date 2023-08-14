Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Росіяни збрехали про успішний огляд судна “Сукра Окан”, − InformNapal
Росіяни збрехали про успішний огляд судна “Сукра Окан”, − InformNapal
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
У ДТП в Австрії загинули четверо українців, серед них – двоє дітей
У ДТП в Австрії загинули четверо українців, серед них – двоє дітей
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ готує нову мобілізацію, - ГУР

Керівництво окупаційної армії декларує намір створити низку нових військових формувань.

РФ готує нову мобілізацію, - ГУР
Фото: EPA/UPG

Росія має намір відновити боєздатність і наступальний потенціал своєї армії. 

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє Obozrevatel.

Є дані про намір РФ здійснити нову хвилю мобілізації. Керівництво окупаційної армії декларує намір створити цілу низку нових військових формувань: десантних полків, дивізій, механізованих бригад.

"За нашими оцінками, у Кремлі планують мобілізувати на війну в Україні кілька сотень тисяч людей. Щоб реалізувати цей план з метою втримати те, що Росія окупувала, а також продовжувати воєнний тиск на нашу державу, ворогу необхідна не лише мобілізація, але й час на підготовку солдатів та їхнє оснащення", - сказав Скібіцький.

Представник ГУР зауважив, що масова мобілізація – непопулярне рішення для путінського режиму, але іншого виходу нема. У Кремлі "вже давно до цього готуються".

"Держава-агресорка вже прийняла низку законів і нормативних актів, які посилюють покарання за неявку у військкомат та ухилення від мобілізації. Також на Росії збільшили призовний вік, а саму повістку на війну тепер надсилають в електронному форматі", - зазначив Скібіцький.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, протягом останніх двох місяців Росія почала створювати нові великі формування, щоб посилити сухопутні сили. До них належить 25-та загальновійськова армія.

З 2022 року росіяни примусово мобілізували на окупованих територіях України до 60 000 українців. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies