РФ готує нову мобілізацію, - ГУР

Росія має намір відновити боєздатність і наступальний потенціал своєї армії.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє Obozrevatel.

Є дані про намір РФ здійснити нову хвилю мобілізації. Керівництво окупаційної армії декларує намір створити цілу низку нових військових формувань: десантних полків, дивізій, механізованих бригад.

"За нашими оцінками, у Кремлі планують мобілізувати на війну в Україні кілька сотень тисяч людей. Щоб реалізувати цей план з метою втримати те, що Росія окупувала, а також продовжувати воєнний тиск на нашу державу, ворогу необхідна не лише мобілізація, але й час на підготовку солдатів та їхнє оснащення", - сказав Скібіцький.

Представник ГУР зауважив, що масова мобілізація – непопулярне рішення для путінського режиму, але іншого виходу нема. У Кремлі "вже давно до цього готуються".

"Держава-агресорка вже прийняла низку законів і нормативних актів, які посилюють покарання за неявку у військкомат та ухилення від мобілізації. Також на Росії збільшили призовний вік, а саму повістку на війну тепер надсилають в електронному форматі", - зазначив Скібіцький.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, протягом останніх двох місяців Росія почала створювати нові великі формування, щоб посилити сухопутні сили. До них належить 25-та загальновійськова армія.

З 2022 року росіяни примусово мобілізували на окупованих територіях України до 60 000 українців.