Росія примусово мобілізувала близько 60 000 українців на окупованих територіях

З 2022 року росіяни примусово мобілізували на окупованих територіях України від 55 000 до 60 000 українців.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі для програми "Донбас Реалії" на Радіо Свобода. За його словами, окупанти ловили людей просто на вулицях, а також шукали їх по підприємствах.

"Це насильницька мобілізація: окупанти ловили людей на вулиці, вони приходили на ті нечисельні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей – просто переодягали та відправляли на фронт. Обіцяли, мовляв будете на другій на третій лінії, а насправді люди потрапляли на передову", – сказав представник воєнної розвідки України. Крім того, російська армія примушує воювати за неї і студентів з окупованих територій.

"Людина зранку пішла на заняття і через два дні вона вже воює. Власне кажучи, росія не вважає мешканців Донеччини та Луганщини за людей, тому окупантам абсолютно все одно, закони не діють. Єдина реальна можливість [вижити] – одразу, за першої ж можливості здатися в полон", – зазначив Андрій Черняк.

Примусова мобілізація мирного населення на окупованій території заборонена Женевською конвенцією (ст. 51 четвертої Женевської конвенції 1949 року).

Нагадаємо, що для тих, кого відправили воювати проти України, діє проєкт "Хочу жить". Щомісяця туди звертаються близько 3000 окупаційних військових. Росіяни, які воліють зберегти свої життя, можуть звернутися до "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot).

Його розробили в рамках державного проєкту "Хочу жить". Через нього Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими приймає звернення від військовослужбовців і гарантує дотримання Женевських конвентів щодо лікування військовополонених.

Також для росіян та їхніх родин діє "гаряча лінія". Для отримання інформації слід телефонувати за номерами: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.