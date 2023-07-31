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Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)

Повітряні сили попереджали про балістичну загрозу. 

Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Фото: скріншот

У Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни влучили двома ракетами, повідомили в МВС.

Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами можуть бути люди.

Друга – в будинок. Зруйновано секцію між четвертим і девʼятим поверхами. Станом на 10:15 відомо про одного загиблого, 10 поранених.

Першим про вибух повідомив голова військової адміністрації. Він закликав нічого не знімати та не публікувати в Інтернеті. Повітряні сили за декілька хвилин перед оголошенням про вибухи попереджали про загрозу балістичного удару для Дніпропетровської області. 

За оновленими даними від МВС, росіяни вдарили по місту ракетами.

Фото: Дмитро Лубінець

Фото: Дмитро Лубінець

Також балістична загроза була для Кіровоградської. 

Між публікацією повідомлень про балістичну загрозу і повідомленням про вибухи минуло чотири хвилини. 

Попереднього удару Кривий Ріг зазнав уночі 14 липня. Росіяни вдарили "шахедами" по підпримству. Одна людина була поранена. Також росіяни били по місту вночі 8 липня – теж "шахедами". 

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