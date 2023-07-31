У Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни влучили двома ракетами, повідомили в МВС.

Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами можуть бути люди.

Друга – в будинок. Зруйновано секцію між четвертим і девʼятим поверхами. Станом на 10:15 відомо про одного загиблого, 10 поранених.

Першим про вибух повідомив голова військової адміністрації. Він закликав нічого не знімати та не публікувати в Інтернеті. Повітряні сили за декілька хвилин перед оголошенням про вибухи попереджали про загрозу балістичного удару для Дніпропетровської області.

За оновленими даними від МВС, росіяни вдарили по місту ракетами.

Фото: Дмитро Лубінець

Фото: Дмитро Лубінець

Також балістична загроза була для Кіровоградської.

Між публікацією повідомлень про балістичну загрозу і повідомленням про вибухи минуло чотири хвилини.

Попереднього удару Кривий Ріг зазнав уночі 14 липня. Росіяни вдарили "шахедами" по підпримству. Одна людина була поранена. Також росіяни били по місту вночі 8 липня – теж "шахедами".