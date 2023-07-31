У Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни влучили двома ракетами, повідомили в МВС.
Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами можуть бути люди.
Друга – в будинок. Зруйновано секцію між четвертим і девʼятим поверхами. Станом на 10:15 відомо про одного загиблого, 10 поранених.
Першим про вибух повідомив голова військової адміністрації. Він закликав нічого не знімати та не публікувати в Інтернеті. Повітряні сили за декілька хвилин перед оголошенням про вибухи попереджали про загрозу балістичного удару для Дніпропетровської області.
За оновленими даними від МВС, росіяни вдарили по місту ракетами.
Також балістична загроза була для Кіровоградської.
Між публікацією повідомлень про балістичну загрозу і повідомленням про вибухи минуло чотири хвилини.
Попереднього удару Кривий Ріг зазнав уночі 14 липня. Росіяни вдарили "шахедами" по підпримству. Одна людина була поранена. Також росіяни били по місту вночі 8 липня – теж "шахедами".