Окупанти за добу 68 разів обстріляли Херсонщину. П'ятеро поранених

Росіяни поцілили в житлові квартали, а також територію та споруди заводу і підприємства в Херсоні.

Російські війська за минулу добу 68 разів обстріляли Херсонську область, поранивши п'ятьох мирних жителів.

Про це повідомив у Telegram очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Усього за добу загарбники випустили по регіону 358 снарядів з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град", танків і безпілотників. 36 з них – по місту Херсон.

Росіяни поцілили в житлові квартали населених пунктів області, а також територію та споруди заводу і підприємства в Херсоні.

Нагадаємо, вчора ввечері росіяни обстріляли Берислав. В результаті було поранено чоловіка.