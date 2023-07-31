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Окупанти за добу 68 разів обстріляли Херсонщину. П'ятеро поранених

Росіяни поцілили в житлові квартали, а також територію та споруди заводу і підприємства в Херсоні.

Окупанти за добу 68 разів обстріляли Херсонщину. П'ятеро поранених
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Російські війська за минулу добу 68 разів обстріляли Херсонську область, поранивши п'ятьох мирних жителів.

Про це повідомив у Telegram очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Усього за добу загарбники випустили по регіону 358 снарядів з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град", танків і безпілотників. 36 з них – по місту Херсон.

Росіяни поцілили в житлові квартали населених пунктів області, а також територію та споруди заводу і підприємства в Херсоні.

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Нагадаємо, вчора ввечері росіяни обстріляли Берислав. В результаті було поранено чоловіка.

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