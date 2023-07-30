ЗСУ знищили чотири дрони ворога, а також ліквідували окупантів

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Фото: Скрін з відео

Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Українські захисники також знищили чотири розвідувальних безпілотники ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, а також 2 райони зосередження особового складу окупантів.

Нагадаємо, внаслідок успішних бойових дій Сил оборони України значно збільшилась кількість втрат в підрозділах російських окупаційних військ. Російські військові фізично не встигають вивозити загиблих з місцевих моргів.