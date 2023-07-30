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Завершився розбір завалів у Сумах на місці влучання російської ракети

У рятувальній операції було залучено 285 людей.

Завершився розбір завалів у Сумах на місці влучання російської ракети
Фото: V_Zelenskiy_official

Сьогодні надвечір завершився розбір завалів у Сумах на місці влучання російської ракети, де терористи вдарили по одному з міських навчальних закладів. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Загалом у рятувальній операції та розбиранні завалів було залучено 285 людей.

“Я дякую кожному й кожній, дякую за вашу сумлінність і відданість Україні! Особливо відзначу молодшого сержанта Андрія Горового, сержанта Максима Власова, старшого прапорщика Сергія Гордієнка, капітана Сергія Трофімова та підполковника Віталія Федоренка. Дякую, хлопці! Кожне врятоване життя – це програш Росії, і маємо робити все можливе, щоб держава-терорист лише програвала”, − зазначив очільник країни.

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Зеленський нагадав, що унаслідок удару загинули двоє людей, 20 постраждали. Повністю зруйновано навчальний корпус училища: чотири поверхи просто знесло ракетою. Пошкоджено гуртожитки, будинки, навіть будівлі церкви та недільної школи.

Фото: V_Zelenskiy_official

Фото: V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, ввечері 29 липня росіяни нанесли ракетний удар по закладу освіти у Сумах. Також ворожа ракета вдарила по Запоріжжю, загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала поранення.

28 липня російська армія завдала ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Дніпрі. Усі девʼятеро травмованих через ракетний удар лікуються вдома.

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