Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень, − Генштаб

Триває 522-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави.

Протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 34 авіаційних удари. Зокрема, застосував 4 ударних дрони типу “Shahed-136”, усі – знищено, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також Росія здійснила 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема, постраждали Бучки, Грем’яч Чернігівської області; Порохонь, Ситне Сумської області та Ветеринарне, Козача Лопань, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Кіндрашівка таКуп’янськ на Харківщині.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Іванівки, Серебрянки і Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Білої Гори та Костянтинівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Білокузьминівка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка та Костянтинівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Керамік, Авдіївка, Водяне та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка та Побєди Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Гостре та Катеринівка.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Завдав авіаційного удару в районі Зміївки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Берислав, Веселе, Антонівка, Берегове та Велетенське Херсонської області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Нагадаємо, загальні бойові втрати росіян за час повномасштабної війни станом на 30 липня орієнтовно склали 245 700. З них 480 осіб ліквідовано минулої доби.