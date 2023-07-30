Захисники ліквідували ще 480 окупантів та за добу знищили зразу 14 танків, – Генштаб

Загальні бойові втрати росіян за час повномасштабної війни станом на 30 липня орієнтовно склали 245 700. З них 480 осіб ліквідовано минулої доби.
Також учора ворог втратив зразу 14 танків. Про це повідомили в Генеральному штабу ЗСУ.
Технічні втрати РФ:
- танків – 4205 (+14)
- бойових броньованих машин – 8178 (+11)
- артилерійських систем – 4795 (+9)
- РСЗВ – 698 (+0)
- засоби ППО – 459 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 311 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4011 (+4)
- крилаті ракети – 1347 (+0)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7275 (+28)
- спеціальна техніка – 711 (+1).
Нагадаємо, сьогодні вночі Росія завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” по Україні. Сили ППО збили чотири ударні та чотири розвідувальні безпілотники.