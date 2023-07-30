Захисники ліквідували ще 480 окупантів та за добу знищили зразу 14 танків, – Генштаб

Також у ворога поменшало ББМ, артилерійських систем, систем ППО, БпЛА, автомобілів та спеціальної техніки.

Загальні бойові втрати росіян за час повномасштабної війни станом на 30 липня орієнтовно склали 245 700. З них 480 осіб ліквідовано минулої доби.

Також учора ворог втратив зразу 14 танків. Про це повідомили в Генеральному штабу ЗСУ.

Технічні втрати РФ:

танків – 4205 (+14)

бойових броньованих машин – 8178 (+11)

артилерійських систем – 4795 (+9)

РСЗВ – 698 (+0)

засоби ППО – 459 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 311 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4011 (+4)

крилаті ракети – 1347 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7275 (+28)

спеціальна техніка – 711 (+1).

Фото: Генштаб ЗСУ в Facebook

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” по Україні. Сили ППО збили чотири ударні та чотири розвідувальні безпілотники.