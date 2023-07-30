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Захисники ліквідували ще 480 окупантів та за добу знищили зразу 14 танків, – Генштаб

Також у ворога поменшало ББМ, артилерійських систем, систем ППО, БпЛА, автомобілів та спеціальної техніки. 

Загальні бойові втрати росіян за час повномасштабної війни станом на 30 липня орієнтовно склали 245 700. З них 480 осіб ліквідовано минулої доби.

Також учора ворог втратив зразу 14 танків. Про це повідомили в Генеральному штабу ЗСУ

Технічні втрати РФ:

  • танків – 4205 (+14)
  • бойових броньованих машин – 8178 (+11)
  • артилерійських систем – 4795 (+9)
  • РСЗВ – 698 (+0)
  • засоби ППО – 459 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 311 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4011 (+4)
  • крилаті ракети – 1347 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7275 (+28)
  • спеціальна техніка – 711 (+1).

Фото: Генштаб ЗСУ в Facebook

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” по Україні. Сили ППО збили чотири ударні та чотири розвідувальні безпілотники. 

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