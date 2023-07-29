Головне за день. Субота, 29 липня

Наслідки ракетного удару по Дніпру, 24 бойових зіткнення на сході, наступальні дії Сил оборони, вибухи в Козачій бухті. Яким запам’ятається 521-й день повномасштабної війни.

Збройні Сили України заявили про успішний удар по Чонгарському мосту, повідомляє СтратКом ЗСУ.

“Сили оборони успішно завдали удару по Чонгарському мосту вранці 29.07.2023”, - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що сьогодні гауляйтер окупованої частини Херсонщини Сальдо казав, що українці намагалися уразити міст ракетами Storm Shadow, але їм це не вдалося.

При цьому сьогодні у соцмережах почала з’являтися інформація, що Чонгарський міст закрито, а біля нього почали виникати кілометрові черги.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Упродовж доби ворог завдав 5 ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

За добу відбулось 24 бойових зіткнення.

Авіація сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, одну станцію радіоелектронної боротьби, а також один район зосередження особового складу противника.

Зазначимо, Сили оборони вжили заходів для захисту портової інфраструктури та забезпечення максимальної роботи ППО на півдні.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 29 липня – в нашій новині.

Сьогодні вдень ворожа ракета вдарила по Запоріжжю, внаслідок чого загинули двоє людей.

“Нелюди-окупанти вдарили по Запоріжжю. Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала поранення. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих людей”, - повідомив в.о. міського голови, секретар міської ради Анатолій Куртєв.

За його інформацією, вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітнього закладу і супермаркету.

У Козачій бухті тимчасово окупованого Криму вибухнув склад боєприпасів окупантів, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, інцидент зафіксували близько 10-ої години вечора 28 липня. "Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів. На місце події проїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції", - розповіли у розвідці.

За даними ГУР, у районі Козачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти росіян. Відомо, що вибухи та детонація внаслідок диверсії відбулись на "тимчасовому складі" боєкомплекту ворога.

Президент Володимир Зеленський привітав бійців Сил спеціальних операцій України із професійним святом.

Зеленський підкреслив, що "завдяки потужній мотивації, патріотизму, високому рівню майстерності та найкращим якостям, притаманним українським воїнам, ви гідно відзначились під час проведення спеціальних операцій у ворожому тилу та на передньому краї боротьби з противником". "Ведення розвідки, засідки та диверсії на важливих військових об'єктах противника, опір загарбникам на захопленій території, інформаційна протидія та широкий спектр інших складних і прихованих завдань – усе це ваша щоденна бойова робота", - наголосив глава держави.

Президент додав, що саме високий рівень підготовки, загартованість, а також "незламність духу, сміливість та рішучість військовослужбовців Сил спеціальних операцій забезпечують успішне виконання ними складних та ризикованих завдань, дозволяють їм успішно протистояти російській агресії". Він подякував за звитягу, мужність і самопожертву та згадав про полеглих бійців ССО у боротьбі з російськими окупантами.

Згодом Володимир Зеленський у соцмережах повідомив, що відвідав передові позиції Сил спеціальних операцій на Бахмутському напрямку.

"Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу. Заслухав доповідь командира, поспілкувався з військовими. Дуже потужні, дуже результативні", - розповів глава держави

Через ракетний удар по центру Дніпра 28 липня травмовані дев’ять людей, їхні травми – нетяжкі, стан стабільний, повідомив начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС в області Сергій Корінний.

Серед дев’яти травмованих двоє підлітків 14 і 17 років. Усі травмовані лікуються вдома. Всі постраждалі – це випадкові перехожі, сказав Корінний.

За даними представника ДСНС, у результаті ракетного удару повністю зруйновано близько півтора десятка квартир. 60% квартир секції житлового комплексу, куди вдарила ракета, так чи інакше пошкоджено.

«З того, що ми бачили на місці, руйнацій саме тримальних конструкцій не спостерігалося», – сказав Корінний.

Ракетою також зруйновано крило адмінспоруди Служби безпеки України в Дніпрі.

Міжнародна федерація фехтування (FIE) ініціювала зміну правил після інциденту з українською фехтувальницею Ольгою Харлан та її російською суперницею і скасувала обов'язкове рукостискання після закінчення поєдинків.

"На конференції, яка санкціонувала угоду між Харлан і федерацією, FIE оголосила, що інцидент у четвер змінить правила фехтування. Традиційне рукостискання наприкінці поєдинку буде негайно замінено привітанням на відстані, що дасть змогу українцям не наближатися до росіян, навіть якщо вони змагаються в нейтральному статусі", - йдеться в повідомленні La Reppublica.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!