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Росіяни нанесли ракетний удар по закладу освіти у Сумах, - ОВА

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Росіяни нанесли ракетний удар по закладу освіти у Сумах, - ОВА
Ілюстративне фото
Фото: slovoidilo.ua

Ввечері 29 липня росіяни нанесли ракетний удар по закладу освіти у Сумах.

Про це повідомляє Сумська ОВА. 

“російські терористи нанесли ракетний удар по закладу освіти у Сумах”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці прильоту  працють всі необхідні служби. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні ворожа ракета вдарила по Запоріжжю, загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала поранення.

28 липня російська армія завдала ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Дніпрі. Усі 9 травмованих через ракетний удар лікуються вдома.

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