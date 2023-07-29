Німеччина передала Україні 10 всюдиходів Bandvagn, 6 зеніток Gepard і 33 розвідувальні безпілотники

Німеччина цього тижня передала Україні черговий пакет військової допомоги.

Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини.

Сили оборони отримали від Німеччини:

10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

6 зенітних самохідних артилерійських комплексів Gepard та 15 042 боєприпаси;

понад 2688 димових артилерійських снарядів калібру 155 мм;

20 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun;

13 розвідувальних дронів Vector;

8 карет швидкої допомоги;

8 стоматологічних стерилізаторів.

Нагадаємо, попереднього тижня Німеччина передала Україні 10 танків Leopard 1. Також у новому пакеті 20 кулеметів MG3, більше тисячі снарядів калібру 155 мм, 80 розвідувальних безпілотників та інша допомога.

Раніше LB.ua повідомляла, що Німеччина приготувала Україні військовий пакет на 700 млн євро з установками Patriot та 25 танками Leopard. Його лідери ФРН представили на саміті блоку НАТО у Вільнюсі.

До цього канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що до 2027 року країна може витратити на допомогу Україні зброєю 17 млрд євро. Країна є другою після США, яка надає найбільшу підтримку Україні.