Німеччина передала Україні 10 всюдиходів Bandvagn, 6 зеніток Gepard і 33 розвідувальні безпілотники

Німеччина цього тижня передала Україні черговий пакет військової допомоги.
Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини.
Сили оборони отримали від Німеччини:
- 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
- 6 зенітних самохідних артилерійських комплексів Gepard та 15 042 боєприпаси;
- понад 2688 димових артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- 20 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun;
- 13 розвідувальних дронів Vector;
- 8 карет швидкої допомоги;
- 8 стоматологічних стерилізаторів.
Нагадаємо, попереднього тижня Німеччина передала Україні 10 танків Leopard 1. Також у новому пакеті 20 кулеметів MG3, більше тисячі снарядів калібру 155 мм, 80 розвідувальних безпілотників та інша допомога.
Раніше LB.ua повідомляла, що Німеччина приготувала Україні військовий пакет на 700 млн євро з установками Patriot та 25 танками Leopard. Його лідери ФРН представили на саміті блоку НАТО у Вільнюсі.
До цього канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що до 2027 року країна може витратити на допомогу Україні зброєю 17 млрд євро. Країна є другою після США, яка надає найбільшу підтримку Україні.