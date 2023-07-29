Рятувальники просять не забувати про правила безпеки на воді.

Цього тижня на водоймах країни загинуло 28 людей.

Про це повідомляє ДСНС України.

“Понад 600 людей загинули на українських водоймах від початку року, з них 55 дітей. Лише за цей тиждень потонуло 28 громадян”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ігнорування правил безпеки — основна причина трагічних випадків на воді. Особливо уважно необхідно слідкувати за малечею, не дозволяти самостійно відвідувати навіть найменші водойми.

Купайтесь у місцях, де є рятувальні пости.

Обирайте сприятливі умови та погоду.

Слідкуйте за дітьми та будьте свідомими.

Нагадаємо, у червні на водоймах країни загинули 120 людей. Серед них 16 дітей.