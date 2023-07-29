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Цього тижня на водоймах країни загинуло 28 людей

Рятувальники просять не забувати про правила безпеки на воді.

Цього тижня на водоймах країни загинуло 28 людей
Ілюстративне фото: річка Дніпро у Києві
Фото: Вікіпедія

Цього тижня на водоймах країни загинуло 28 людей. 

Про це повідомляє ДСНС України. 

“Понад 600 людей загинули на українських водоймах від початку року, з них 55 дітей. Лише за цей тиждень потонуло 28 громадян”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ігнорування правил безпеки — основна причина трагічних випадків на воді. Особливо уважно необхідно слідкувати за малечею, не дозволяти самостійно відвідувати навіть найменші водойми.

  • Купайтесь у місцях, де є рятувальні пости.
  • Обирайте сприятливі умови та погоду.
  • Слідкуйте за дітьми та будьте свідомими.

Нагадаємо, у червні на водоймах країни загинули 120 людей. Серед них 16 дітей.

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