Цього тижня на водоймах країни загинуло 28 людей.
Про це повідомляє ДСНС України.
“Понад 600 людей загинули на українських водоймах від початку року, з них 55 дітей. Лише за цей тиждень потонуло 28 громадян”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ігнорування правил безпеки — основна причина трагічних випадків на воді. Особливо уважно необхідно слідкувати за малечею, не дозволяти самостійно відвідувати навіть найменші водойми.
- Купайтесь у місцях, де є рятувальні пости.
- Обирайте сприятливі умови та погоду.
- Слідкуйте за дітьми та будьте свідомими.
Нагадаємо, у червні на водоймах країни загинули 120 людей. Серед них 16 дітей.