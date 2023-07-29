Окупанти намагаються збирати особисті дані бійців тероборони

Російські загарбники намагаються збирати особисті дані українських бійців територіальної оборони через створену фейкову google-форму.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних Сил України.

Командування Сил територіальної оборони ЗСУ застерігає, що ворог намагається отримати особисті дані військовослужбовців через начебто вимогу від розробників програмного забезпечення "Кропива" заповнити ґуґл-форму.

При цьому, для цього ворог використав логотип Сил ТрО ЗСУ, щоб втертися в довіру до захисників.

"Наголошуємо, що збір персональних даних військовослужбовців Збройних Сил України заборонений. Командування Сил територіальної оборони ЗСУ таких даних не збирає", - сказано у повідомленні.

У цьому зв'язку, військовослужбовцям ЗСУ треба бути пильними і не залишати особистих даних та даних про підрозділи служби.

Нагадаємо, що хакери, яких підозрюють у роботі на російську службу зовнішньої розвідки, атакували десятки дипломатів у посольствах в Україні за допомогою підробленої реклами автомобілів, намагаючись зламати їхні комп'ютери.