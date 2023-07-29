Причиною вибуху був не обстріл.

У Миколаєві пролунав вибух у приватному секторі.

Про це повідомив у Телеграмі речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Подія сталася зранку 29 липня у приватному секторі на вулиці Нагорній в одному з районів Миколаєва. Речник наголошує, що причиною вибуху був не обстріл.

За попередньою інформацією, господар одного з приватних будинків та ще четверо його знайомих вирішили розібрати касетний снаряд. У результаті боєприпас здетонував.

Чоловіки отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості, їх госпіталізували.

"Наголошую, не торкайтесь знайдених небезпечних предметів, зателефонуйте на спецлінію 102, аби фахівці зробили свою справу", - зазначив речник командування.

Нагадаємо, що 15 липня житель Херсона загинув, коли намагався самостійно розібрати боєприпас.

Також в Ізюмі на Харківщині в руках у чоловіка вибухнув невідомий предмет. Потерпілого доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, осколковими переломами стегна та гомілки, множинними осколковими пораненнями та опіками обох кистей.