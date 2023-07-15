Житель Херсона намагався розібрати боєприпас і загинув

59-річний чоловік розпилював снаряд у себе в гаражі.

Житель Херсона загинув, коли намагався самостійно розібрати боєприпас.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ймовірно, 59-річний чоловік розпилював снаряд у себе в гаражі. Тоді снаряд здетонував, а херсонець отримав поранення, несумісні з життям.

"Нагадую, що розмінування територій - це робота професіоналів, які знають, як безпечно вирішувати такі ситуації. Тому, якщо побачили, вибухівку не ризикуйте, а зверніться до рятувальників або поліцейських", - наголосив очільник області.

Нагадаємо, нещодавно в Ізюмі на Харківщині в руках у чоловіка вибухнув невідомий предмет. Потерпілого доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, осколковими переломами стегна та гомілки, множинними осколковими пораненнями та опіками обох кистей.

Раніше у лікарні на Київщині помер від осколкових поранень чоловік, який намагався розібрати танковий снаряд. Вдома у загиблого поліція виявила авіаційні ракети, частини артилерійського снаряда, бойові гранати, набої і навіть частини РСЗВ "Ураган".

Також загинули студенти-третьокурсники університету цивільного захисту у Харкові - за наказом керівника вони спробували розібрати артснаряд до САУ "Піон".