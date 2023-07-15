Україна бореться за нас, - Фінляндія про "невдячність" за допомогу

Валтонен зазначила, що Захід, як і раніше, прихильний до України.

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен дорікнула Заходу за заяви про те, що Київ не вдячний за підтримку, яку він отримує.

Фінляндія відповіла на заяви, що пролунали на саміті НАТО, про те, що Україна не виявляє достатньої подяки Заходу за підтримку, повідомляє Liga.

"Нам на Заході потрібно зрозуміти, що це не благодійність, тому що Україна бореться за нас. Вони борються за нашу свободу та архітектуру європейської безпеки", – заявила Валтонен.

Глава МЗС Фінляндії зазначила, що Захід, як і раніше, прихильний до України тому що це в його інтересах.

"Я не сказала б, що є якась втома, і я сподіваюся, що її ніколи не буде", – сказала Валтонен.

Також вона додала: "Є правда в тому, що Європі також потрібно робити більше. І я думаю, що якою б сумною не була війна, ключовим висновком стало те, що в Європі раптово з'явилося усвідомлення того, що нам потрібно інвестувати в нашу оборону набагато більше, ніж ми робили раніше".

Нагадаємо, днями міністр оборони Великобританії Бен Воллес потрапив у скандал, коментуючи постачання військової допомоги Україні. Він сказав, що "ми не Amazon" і що Україні слід приділяти більше уваги подяці партнерам за надану підтримку.

На репліку Воллеса відреагував його прем'єр Сунак і український президент.

Тоді Воллес на своїй фейсбук-сторінці написав, що його не так зрозуміли щодо вдячності України за підтримку.