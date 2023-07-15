На Прикарпатті втопився чоловік, а у Дніпрі одну людину вдалося врятувати з водойми

У Калуському районі Івано-Франківщини рятувальники витягнули з річки на берег тіло чоловіка.

Про це повідомляє обласне управління ДСНС.

Виявили загиблого у річці, що протікає через с. Завадка, ввечері 14 липня. Потерпілий - місцевий житель 1971 року народження.

Наразі обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Тим часом у Дніпрі рятувальники встигли врятувати іншого чоловіка з водойми поблизу Нового мосту. Повідомлення до Служби порятунку "101" надійшло напередодні о 23.06.

Після прибуття співробітники ДСНС побачили у воді на відстані близько 500 метрів від берега чоловіка 1999 року народження, якого дістали з води і доправили до берега, а тоді передали медичним працівникам для подальшої госпіталізації.

Нагадаємо, минулого місяця у населеному пункті Таромське (житловий район Дніпра) у ставку втопився чоловік.

Загалом, за даними ДСНС, 120 українців загинули у червні на водоймах. Серед загиблих є 16 дітей.