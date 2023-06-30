За місяць на водоймах загинули 120 українців, - ДСНС

120 українців загинули від початку червня на водоймах.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Серед загиблих є 16 дітей.
За інформацією рятувальників, від початку року ця цифра сягнула вже 437 осіб, з яких 33 – діти.
У ДСНС закликали не забувати про правила безпеки та необхідність контролювати поведінку дітей на воді.
Нагадаємо, раніше у ставку розташованому неподалік села, що біля міста Дніпро, втопився чоловік. Він пішов купатись та не повернувся на берег.
Днями на Полтавщині втопилися чоловік і його шестирічний племінник.