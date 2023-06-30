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За місяць на водоймах загинули 120 українців, - ДСНС

Серед загиблих – 16 дітей.

120 українців загинули від початку червня на водоймах.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Серед загиблих є 16 дітей. 

За інформацією рятувальників, від початку року ця цифра сягнула вже 437 осіб, з яких 33 – діти. 

У ДСНС закликали не забувати про правила безпеки та необхідність контролювати поведінку дітей на воді. 

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Нагадаємо, раніше у ставку розташованому неподалік села, що біля міста Дніпро, втопився чоловік. Він пішов купатись та не повернувся на берег.

Днями на Полтавщині втопилися чоловік і його шестирічний племінник.

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