За місяць на водоймах загинули 120 українців, - ДСНС

120 українців загинули від початку червня на водоймах.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Серед загиблих є 16 дітей.

За інформацією рятувальників, від початку року ця цифра сягнула вже 437 осіб, з яких 33 – діти.

У ДСНС закликали не забувати про правила безпеки та необхідність контролювати поведінку дітей на воді.

Нагадаємо, раніше у ставку розташованому неподалік села, що біля міста Дніпро, втопився чоловік. Він пішов купатись та не повернувся на берег.

Днями на Полтавщині втопилися чоловік і його шестирічний племінник.