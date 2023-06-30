Українська армія системно вибиває ворога на Таврійському напрямку, - Тарнавський

На Таврійському напрямку українська армія системно вибиває ворога.

ПРо це повідомив повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На Таврійському напрямку наша армія системно вибиває ворога та випалює його позиції. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 1130 вогневих завдань", - написав він у Telegram.

Тарнавський також зазначив, що за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти.

Також було Знищено 13 одиниць ОВТ, зокрема, - 2 танки, 3 ББМ, 2 БМ-21 “Град”, 2С5 "Гіацинт-С”, БпЛА “Supercam” тощо.

Днями у Міноборони повідомили, що південь є одним з головних напрямків руху українських військ.

Нагадаємо, минулої доби, 29 червня, ЗСУ знищили ще 560 окупантів, чотири танки, засіб ППО та багато іншої військової техніки. Загалом російська армія втратила з початку повномасштабної війни з Україною близько 228 340 осіб.