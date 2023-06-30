Зеленський провів засідання Ставки і доручив посилити кордон із Білорусю

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача щодо ситуації на полі бою та загроз з боку Білорусі.

Про це він повідомив у Telegram.

Зеленський заслухав доповіді військового командування, а також розвідки – щодо ситуації на кордоні з Білоруссю.

"Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Наєва. Ситуація на полі бою, рух уперед. Посилення наших операцій додатковими артсистемами та снарядами. Окрема доповідь ГУР, СЗР, СБУ та ДПСУ по ситуації в Білорусі. Тримаємо її на постійному контролі", – написав Зеленський.

За результатами засідання Ставки президент доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу "Півночі" Сергію Наєву виконати комплекс заходів із підсилення цього напрямку.

Нагадаємо, напередодні секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що на найближчому засіданні Ставки буде розглядатися питання можливого базування найманців так званої ПВК “Вагнер” у Білорусі. Наразі є інформація стосовно можливого перебування у Білорусі 8 - 8,5 тис. "вагнерівців". Втім, мета такого базування поки лишається незрозумілою.

Польща також укріплює кордон із Білоруссю через найманців "групи Вагнера".