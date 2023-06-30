Він потребує термінової консервації у спеціальному розчині та надалі – реставрації, аби стати музейним експонатом.

На раніше затопленій ділянці берега Національного заповідника "Хортиця" виявили старовинний човен-моноксил, якому може бути від 300 до 500 років.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури.

Човен знайшли співробітники заповідника під час планового обстеження берегової смуги річки Дніпро, яка обміліла внаслідок руйнації росіянами Каховської ГЕС.

Біля місця знахідки почав працювати пост охорони. Після детальнішого обстеження фахівці встановили, що це - довбаний човен, виготовлений з цільного стовбура дуба. Загальні габарити: довжина пам’ятки 6700 мм, ширина 800 мм (з урахуванням деформації), висота борту 500 мм.

Фото: mkip.gov.ua

Човен був розмитий з піску та частинами переміщений до реставраційного ангара. Він потребує термінової консервації у спеціальному хімічному розчині та надалі – реставрації, аби стати музейним експонатом.

Зазначається, що пам’ятка збереглась на 70-80%, відсутній фрагмент лівого борту в кормовій частині. По правому борту спостерігаються дві повздовжні тріщини завдовжки 2-3 метри.

"Раніше біля берегів Хортиці заходили подібні човни, які пов'язані з давньоруським поселенням на острові. Воно існувало з X по XIV cт. Такі плавзасоби використовувалися для риболовлі та інших промислів, місцевих перевезень, а також для обслуговування переправ. Ймовірно, нова знахідка тієї ж епохи. Згідно зі станом збереженості деревини можна припустити, що вік човна може сягати 300-500 років", - повідомили в Мінкультури.

Фото: mkip.gov.ua

Через надзвичайну екологічну ситуацію й падіння води в річці Дніпро внаслідок руйнації росіянами Каховської ГЕС під загрозою знищення опинилися численні пам'ятки історії та археології, які знаходилися на затоплених ділянках. Для їх виявлення та порятунку співробітники заповідника "Хортиця" щоденно моніторять прибережну смугу.

Фото: mkip.gov.ua

Нагадаємо, в 2020 році на Хортиці археологи знайшли 2500-річне поховання скіфського воїна.

За даними МКІП, збитки для культурної спадщини внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС можуть сягнути десятків мільйонів гривень. Раніше Держекоінспекція вже порахувала орієнтовні збитки для нацпарків. Для нацпарку "Великий Луг" вони склали понад 15 млрд гривень, "Кам’янська Січ" - понад 73 млрд гривень.