Це не шоу, – Залужний відповів на закиди про те, що контрнаступ відбувається повільно

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його дратують зовнішні коментарі про те, що контрнаступ на сході і півдні відбувається повільніше, ніж очікувалося.

Про це Залужний заявив в інтерв’ю The Washington Post.

Залужний наголосив, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров’ю. Збройні сили щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів".

"Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", – наголосив Залужний.

Він додав, щоб український контрнаступ просувався швидше, йому потрібно більше кожного виду зброї, а також перевага у повітрі − винищувачі F-16. Без повного забезпечення війська ці плани взагалі нездійсненні, але попри все "вони виконуються".

"Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхня проблема", − зазначив головнокомандувач.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що цей рік може бути вирішальним у війні в Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю британській газеті Financial Times повідомив, що основні військові резерви України, включно з тренованими НАТО, ще не залучені у контрнаступі.