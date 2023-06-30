Головне за ніч та ранок. П’ятниця, 30 червня

Нічна повітряна атака, 31 бойове зіткнення на сході, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, ситуація на Запорізькій АЕС, вибухи в Бердянську.

Уночі 30 червня російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни завдали ударів 13-ма дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131" зі східного узбережжя Азовського моря (Приморсько-Ахтарськ) та 4-ма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300. Атаковані військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.

Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищили 10 із 13 ударних дронів "Shahed-136/131".

За попередньою інформацією загиблих та поранених немає.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої. Впродовж доби відбулось 31 бойове зіткнення.

Минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, радіолокаційну станцію та 13 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 30 червня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби Збройні сили знищили ще 560 окупантів, чотири танки, засіб ППО та багато іншої військової техніки. Загалом російська армія втратила з початку повномасштабної війни з Україною близько 228 340 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Левадне – Приютне, Мала Токмачка – Очарувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Про це повідомив речник Генерального штабу Андрій Ковальов.

"Проводять заходи контрбатарейної боротьби. Ворог зазнає значних втрат у озброєнні, особовому складі та техніці", – сказав він.

На напрямках Привілля-Залізнянське захисники мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. На флангах міста Бахмут наші війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають противника з раніше захоплених рубежів, мають успіх, закріплюються. Ворог чинить спротив і зазнає великих втрат.

Російські окупанти поступово залишають територію Запорізької АЕС. Одними з перших покинули станцію співробітники Росатому, які керували діями росіян, повідомляє ГУР Міноборони.

Зазначається, що рекомендації евакуюватися також отримали українські співробітники, які підписали контракт з Росатомом. Вони мають покинути територію станції до 5 липня. Згідно із отриманими вказівками, виїхати бажано на територію окупованого Криму.

Станом на зараз відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева.

Також на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів. Персонал, що залишається на станції, отримав вказівку "в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну".

Сьогодні, 30 червня, в окупованому Бердянську пролунало 11 вибухів.

Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація. “11 вибухів пролунало в Бердянську. В районі аеропорту горить і детонує. У тому напрямку поїхали машини швидкої допомоги. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу”, – йдеться в повідомленні.

Подробиці – в нашій новині.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола сподівається, що Європейський Союз у середині грудня 2023 року розпочне серйозні переговори щодо заявки України на членство в ЄС.

“Ми повинні виконати свої обіцянки щодо відкриття переговорів. Зусилля України щодо реформ були надзвичайними, навіть і особливо під час війни. Якщо критерії реформи були достатньо виконані, ми маємо відреагувати”, – сказала Мецола. Вона наголосила, що залишається оптимістом, і вважає, що цього року все ще можна досягти, проте рішення про початок наступної фази переговорів залежить від Європейської ради.

“Я налаштована оптимістично з тих заяв, які я чула від лідерів не лише під час вступу до Європейської ради, а й у закритих розмовах. Є імпульс, і цей імпульс не зупиниться”, – підкреслила Метсола.

На її думку, зустріч Європейської ради 14-15 грудня стане місцем або часом, коли можна буде зробити цей крок.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!