Незаконно вивезені росіянами з Миколаївщини діти перебувають у Грузії

Вивезені раніше з Миколаївської області російськими окупантами діти наразі перебувають у Грузії.

Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська.

“Діти Новопетрівської школи у кількості 16 осіб, які перебували на території Новопетрівської спеціальної школи-інтернату, спочатку потрапили до Херсонської області, потім, наскільки я знаю, до Анапи, і потім були вивезені до Грузії. Зараз вони перебувають там", - зазначила Веліховська.

Директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА наголосила, що діти перебувають під опікою посла України у Грузії. Діти перебувають в нормальних умовах, весь цей час вони навчались.

Уточнюється, що діти мають повернутись в Україну по закінченню воєнного стану. Але, якщо вони напишуть письмове звернення, їх можна повернути вже зараз.

Веліховська розповіла, що ще у перший день можливої евакуації, ккотра так і не відбулась, для дітей підготували місця у Вознесенську.

Чиновниця також зазначила, що найбільш ймовірно в Україну повернуться 14 дітей. Одну дитину вже всиновила родина зі США, ще одну дитину теж бажає забрати родина, яка має права на це.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські загарбники продовжують викрадати українських дітей, вивозячи їх "на відпочинок" в РФ. Днями так вивезли ще 185 дітей.