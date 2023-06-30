На Бахмутському напрямку український снайпер влучним пострілом ліквідував ворожого спостерігача.
Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних сил ЗСУ.
“Працює снайпер групи “Привид” Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького””, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що відео зняв другий номер на GROT з тепловізійним прицілом.
Російського окупанта ліквідували з дистанції 340 метрів.
Раніше повідомлялось, що на Бахмутському напрямку був знищений міномет "Васільок" і склад БК.