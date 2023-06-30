На Бахмутському напрямку український снайпер влучним пострілом ліквідував ворожого спостерігача.

Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних сил ЗСУ.

“Працює снайпер групи “Привид” Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького””, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що відео зняв другий номер на GROT з тепловізійним прицілом.

Російського окупанта ліквідували з дистанції 340 метрів.

Раніше повідомлялось, що на Бахмутському напрямку був знищений міномет "Васільок" і склад БК.