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Сухопутні сили оприлюднили відео знищення ворожого спостерігача українським снайпером

Російського окупанта ліквідували з дистанції 340 метрів.

Сухопутні сили оприлюднили відео знищення ворожого спостерігача українським снайпером
Ілюстративне фото
Фото: US ARMY

На Бахмутському напрямку український снайпер влучним пострілом ліквідував ворожого спостерігача

Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних сил ЗСУ.

“Працює снайпер групи “Привид” Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького””, - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що відео зняв другий номер на GROT з тепловізійним прицілом. 

Російського окупанта ліквідували з дистанції 340 метрів.

Раніше повідомлялось, що на Бахмутському напрямку був знищений міномет "Васільок" і склад БК.

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