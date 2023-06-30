Кіберполіція викрила мешканця Харкова на адмініструванні ботоферми

Правоохоронці викрили 52-річного харків’янина, котрого підозрюють у адмініструванні ботоферми.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зазначається, що чоловік технічно супроводжував та адміністрував ботоферму, а також сприяв реєстрації фейкових облікових записів у соцмережах та месенджерах.

“Замовником виявився представник країни-агресора, який використовував фейкові облікові записи для розповсюдження неправдивої інформації на території України для здійснення спам-розсилки”, - повідомили в поліції.

Оплату за свою роботу чоловік отримував на криптогаманець.

Правоохоронці під час обшуку вилучили gsm-шлюзи, мобільний телефон, системний блок, банківські картки та велику кількість сім-карток мобільних операторів.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що Національна поліція ліквідувала ботоферми в Тернопільській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Львівській, Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Закарпатській областях. Слідство встановило, що зловмисники розповсюджували хибну інформацію про теракти та замінування місць масового скупчення людей.