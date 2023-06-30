У Казахстані намагалися вербувати людей на війну проти України

За найманство в Казахстані загрожує 10 років ув'язнення.

На півночі Казахстану, у Костанайській області, зафіксовано спроби вербування місцевих жителів на війну проти України.

Про це повідомляє російська служба ВВС з посиланням на дані прокуратури.

У обласній прокуратурі не уточнили, яким чином велося вербування та чи було затримано організаторів рекрутингу.

Водночас, прокуратура нагадала, що за найманство загрожує 10 років ув'язнення.

Видання нагадало, що станом на середину квітня Комітет національної безпеки Казахстану порушив 10 кримінальних справ за фактами участі громадян країни у військових діях на території України.

Нагадаємо, взимку цього року у Казахстані із партії "Ак жол" виключили депутата Азамата Абільдаєва, який підтримав політику президента Росії Володимира Путіна та військове вторгнення в Україну.