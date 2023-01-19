​У Казахстані депутата вигнали з партії за підтримку війни в Україні

Напередодні політсила повідомила, що скликає пленум національної ради після висловлювань її нардепа.

У Казахстані із партії "Ак жол" виключили депутата Азамата Абільдаєва, який підтримав політику президента Росії Володимира Путіна та військове вторгнення в Україну.

Про це йдеться у пресрелізі партії 19 січня, передає "Радіо Свобода".

Зазначається, що партія вже звернулася до ЦВК із запитом про припинення депутатського мандату Абільдаєва.

У коментарі "Радіо Азаттик" нардеп заявив, що згоден із рішенням і не хоче "одним своїм словом підставляти партію перед виборами".

Напередодні партія повідомила, що скликає пленум національної ради після висловлювань її депутата про війну в Україні.

"Партія «Ак жол» завжди поважає і підтримує незалежність і територіальну цілісність нашої республіки та інших дружніх держав", - наголосив голова політсили Азат Перуашев.

Нагадаємо, влада Казахстану прямо не засудила розв’язану Москвою війну проти України, але й відкрито не підтримує її.

У березні минулого року в Алмати пройшов мітинг на підтримку України, який зібрав тисячі людей. Казахстанці зібрали та відправили в Україну кілька партій гуманітарного вантажу. Пізніше про надання гуманітарної допомоги Києву відзвітувала і влада Казахстану.

На початку березня 2022 року президент Касим-Жомарт Токаєв закликав Росію та Україну "до пошуку компромісу". Астана також заявила що не визнаватиме "незалежності" ОРДЛО і не відправлятиме туди миротворців ОДКБ.

У МЗС Казахстану також наголосили, що не дозволять Росії використовувати територію країни для ухилення від санкцій Заходу.