Європейський єврейський конгрес вимагає від Лаврова вибачення через порівняння росіян із жертвами Голокосту

"Це спотворення Голокосту на найпростішому рівні, і ми закликаємо пана Лаврова просити вибачення і відкликати ці коментарі".

Європейський єврейський конгрес (EJC) заявив, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров має перепросити через порівняння росіян із євреями, а Захід – із Гітлером.

Про це йдеться в заяві EJC.

Президент організації Аріель Музікант назвав таке порівняння ганебним.

"Ми шоковані та обурені цим ганебним порівнянням, зробленим міністром Лавровим, між діями коаліції демократичних країн і гітлерівським переслідуванням і вбивством шести мільйонів євреїв під час Голокосту... Це спотворення Голокосту на найпростішому рівні, і ми закликаємо пана Лаврова просити вибачення і відкликати ці коментарі", - сказав він.

Музікант зазнаив, що це не перший раз, коли російський міністр використовує еквівалентність Голокосту та посилання на Гітлера.

"Це має припинитися. Оскільки найближчими днями ми відзначатимемо Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, день, коли Червона армія звільнила Аушвіц, пам’ять про жертви Голокосту ніколи не повинна використовуватися таким жахливим чином", - наголосив він.

Нагадаємо, днями Лавров порівняв росіян із євреями, а захід – із Гітлером і Наполеоном. Він заявив, що Сполучені Штати зібрали коаліцію європейських країн для вирішення "російського питання", так само як Гітлер шукав остаточне рішення для викорінення євреїв у Європі.

Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі різко розкритикував цей коментар російського міністра.

"Як він сміє порівнювати щось із Голокостом – будь-що – не кажучи вже про війну, яку вони почали. Україна не становила ніякої загрози для Росії. Ніякої. Україна нікому не загрожує у військовому плані", - сказав Кірбі.

У травні Ізраїль викликав російського посла і вимагав вибачень після того, як Лавров припустив, що Гітлер мав єврейське коріння.

Раніше в Міністерстві закордонних справ України також прокоментували висловлювання Лаврова про те, що РФ не збирається вести переговорів із Володимиром Зеленським, а з боку Заходу подібних пропозицій не надходило. Спікер МЗС Олег Ніколенко зазначив, що партнери України вже давно не звертають уваги на те, що каже Лавров.