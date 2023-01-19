Канада викликала посла Росії через обстріл будинку у Дніпрі

Посла викликали, аби чітко заявити про несприйняття жорсткого нападу на мирних людей.

Канада викликала посла Росії в Оттаві через обстріл житлового будинку у місті Дніпро, внаслідок якого загинули щонайменше 45 людей.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, пише Reuters.

За її словами, посла викликали, аби чітко заявити про несприйняття жорсткого нападу на мирних людей в українському місті.

“Ми продовжимо душити російський режим скоординованими санкціями і продовжимо протистояти російській брехні фактами”, – заявила Жолі, виступаючи разом з міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі.

Клеверлі підтримав заяву своєї канадської колеги про підтримку України. Британський міністр приїхав у Торонто після відвідування Вашингтона, де у вівторок зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Нагадаємо, міністерка оборони Канади Аніта Ананд, перебуваючи з візитом у Києві, повідомила, що її країна передасть Україні 200 броньованих машин Senator.