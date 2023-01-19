На Київщині 19 січня діятимуть стабілізаційні графіки відключення світла

Надані для Київщини ліміти в пікові часи навантаження складають 50% від потреб.

Надані Укренерго для Київської області ліміти електроспоживання дозволять проводити відключення світла в стабілізаційних графіках.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Київські регіональні електромережі.

“На 19 січня НЕК Укренерго надав обмеження споживання для Київської області на рівні 693 МВт на день та 703 МВт на ніч”, - повідомили енергетики.

Уточнюється, що в пікові часи навантаження при поточній температурі повітря це 50% від потреб Київщини, включаючи населення, підприємства та критичну інфраструктуру.

Мешканців регіону просять помірно користуватися елекроенергію, особливо в пікові часи навантаження, зокрема вимкнути всі прилади з розетки в період відключення. А після того, як світло з’явилось, вмикати їх по черзі.

Раніше повідомлялось, що день 18 січня в Києві пройшов у режимі екстрених відключень світла. 19 січня енергетики сподіваються увійти в режим стабілізаційних відключень за графіком.