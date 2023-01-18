Росія готується до реваншу, - Зеленський про ситуацію на фронті

За його словами, Україна контролює ситуацію на півночі країни.

Бойові дії в Україні у зимовий період уповільнилися. Росія готується до реваншу, проте їй це не вдасться.

Про це у своєму онлайн-виступі на Всесвітньому економічному форумі у Давосі сказав президент Володимир Зеленський.

«Війна дійсно уповільнюється взимку. Є зрозумілі обставини й зрозумілі причини. Всі втомлюються: природа, люди й, дякувати Богу, ворог також. Виглядає все це так: щоденно запеклі бої на сході нашої держави. Ми стоїмо стійко і міцно… Що стосується інших частин нашої держави, півдня і півночі, ми контролюємо ситуацію», — сказав глава держави.

За його словами, українське керівництво бачить ознаки того, що Росія готується до наступу.

«Ми бачимо, що Росія намагається йти, посилюватися і готуватися до реваншу. Ми вважаємо, що їм не вдасться, бо вони воюють не проти України, а проти цивілізованого підходу до життя», — додав він.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда у Давосі заявив, що побоюється, що Росія готує новий наступ в Україні протягом декількох місяців.