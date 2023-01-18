Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Крім екіпажу вертольота, в Броварах загинули дитина й батьки біля дитсадка (оновлено)
Крім екіпажу вертольота, в Броварах загинули дитина й батьки біля дитсадка (оновлено)
“Росіяни казали, що я мамі не потрібен”, - український хлопчик, врятований з фільтраційного табору РФ
“Росіяни казали, що я мамі не потрібен”, - український хлопчик, врятований з фільтраційного табору РФ
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія готується до реваншу, - Зеленський про ситуацію на фронті

За його словами, Україна контролює ситуацію на півночі країни.

Росія готується до реваншу, - Зеленський про ситуацію на фронті
Володимир Зеленський
Фото: скріншот відео

Бойові дії в Україні у зимовий період уповільнилися. Росія готується до реваншу, проте їй це не вдасться.

Про це у своєму онлайн-виступі на Всесвітньому економічному форумі у Давосі сказав президент Володимир Зеленський.

«Війна дійсно уповільнюється взимку. Є зрозумілі обставини й зрозумілі причини. Всі втомлюються: природа, люди й, дякувати Богу, ворог також. Виглядає все це так: щоденно запеклі бої на сході нашої держави. Ми стоїмо стійко і міцно… Що стосується інших частин нашої держави, півдня і півночі, ми контролюємо ситуацію», — сказав глава держави.

За його словами, українське керівництво бачить ознаки того, що Росія готується до наступу.

«Ми бачимо, що Росія намагається йти, посилюватися і готуватися до реваншу. Ми вважаємо, що їм не вдасться, бо вони воюють не проти України, а проти цивілізованого підходу до життя», — додав він.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда у Давосі заявив, що побоюється, що Росія готує новий наступ в Україні протягом декількох місяців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також