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Найбільші труднощі з мобільним зв’язком помітні на Запоріжжі, Донеччині та Луганщині

У Донецькій області доступність зв’язку становить 39,3%.

Найбільші труднощі з мобільним зв’язком помітні на Запоріжжі, Донеччині та Луганщині

Найбільші труднощі з мобільним зв’язком внаслідок пошкоджень інфраструктури спостерігаються в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь, передає Інтерфакс-Україна.

"Оператори (мобільного зв'язку) забезпечують резервним живленням не лише базові станції, а й усі підсистеми мережі – це десятки тисяч об'єктів. Зараз усі ключові елементи мереж операторів зарезервовані", - сказав Щиголь.

У Донецькій області доступність зв’язку становить 39,3%, у Запорізькій – 47,6%. Також у зв'язку з відключеннями електроенергії значних труднощів із зв'язком зазнають Одеська (67,6%) та Черкаська області (68,4%) області.

На решті території країни доступність мобільного зв'язку становить не менше 70% від загальної кількості базових станцій. Голова Держспецзв’язку нагадав, що після перших масованих атак росіян на енергетичну інфраструктуру цей показник впав до 40%.

Нагадаємо, що голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь заявив про те, що наразі в Україні працюють понад 25 000 систем Starlink.

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