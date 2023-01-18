Росіяни завдали 22 авіаудари по Україні та здійснили понад 50 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби російські окупаційні війська завдали 22 авіаційні удари та здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також високою залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Водночас авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 1 пункт управління, 1 район зосередження живої сили окупантів та 1 станцію радіоелектронної боротьби.

За інформацією командування, росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Вороги ведуть безуспішні наступальні дії на Авдіївському, намагаються покращити тактичне положення на Лиманському, а на Запорізькому проводили безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхів та Гуляйполе. На Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському напрямках окупанти обороняються.

Станом на 18.00 18 січня ситуація на фронті така:

на Волинському , Поліському, Сіверському та Слобожанському обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На території Білорусі тривають спільні навчання повітряно-космічних сил РФ та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони республіки. Відпрацьовують практичні завдання із взаємодії повітряної та сухопутної компонент в наступальних операціях. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Рівне і Новодмитрівка Сумської області та Бударки, Землянки, Гатище, Вовчанськ, Тернова, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині;

, обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На території Білорусі тривають спільні навчання повітряно-космічних сил РФ та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони республіки. Відпрацьовують практичні завдання із взаємодії повітряної та сухопутної компонент в наступальних операціях. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Рівне і Новодмитрівка Сумської області та Бударки, Землянки, Гатище, Вовчанськ, Тернова, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині; на Куп’янському росіяни обстріляли райони Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині;

росіяни обстріляли райони Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині; на Лиманському під вогневе ураження потрапили Дружелюбівка на Харківщині та Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка і Діброва Луганської області;

під вогневе ураження потрапили Дружелюбівка на Харківщині та Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка і Діброва Луганської області; на Бахмутському під вогневий вплив потрапили райони 13 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Дружба Донецької області;

під вогневий вплив потрапили райони 13 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Дружба Донецької області; на Авдіївському було обстріляно Авдіївку, Водяне, Невельське, Георгіївку, Мар’їнку і Новомихайлівку на Донеччині;

було обстріляно Авдіївку, Водяне, Невельське, Георгіївку, Мар’їнку і Новомихайлівку на Донеччині; на Новопавлівському під вогонь ворога потрапили Велика Новосілка, Золота Нива та Вугледар Донецької області;

під вогонь ворога потрапили Велика Новосілка, Золота Нива та Вугледар Донецької області; на Запорізькому від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині та Оріхів, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області;

від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині та Оріхів, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області; на Херсонському обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Берегове, Веселе, Федорівка, Львове та Херсон. Вкотре постраждали мирні жителі.

Нагадаємо, нині українські бійці збили ворожий гелікоптер Ка-52, а також експериментальний російський розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР".