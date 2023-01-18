У Броварах оголосили триденну жалобу

Станом на зараз відомо про 14 загиблих.

У Броварах біля Києва оголосили триденну жалобу внаслідок авіакатастрофи, яка забрала життя 14 людей.

Про це у Телеграм написав мер міста Ігор Сапожко.

"У зв'язку з трагедією, що сталася сьогодні у Броварах, 19, 20 та 21 січня оголошені Днями жалоби у нашій громаді... Чорний день... Немає слів, щоб передати біль від втрати... Щирі співчуття рідним та близьким загиблих... Легких хмаринок маленькому янголу Міланці... Царство Небесне та вічна пам'ять усім загиблим...", - написав мер.

Нагадаємо, що вранці 18 січня в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС – поруч із багатоповерхівкою, зачепивши будівлю дитячого садка, до якого батьки якраз вели дітлахів. У гвинтокрилі перебували очільник МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар Юрій Лубкович. Вони загинули. За даними рятувальників, станом на 17 годину відомо про 14 жертв.

Серед поранених унаслідок катастрофи гелікоптера в Броварах є люди з опіками 40-50% тіла.