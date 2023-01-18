Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
“Росіяни казали, що я мамі не потрібен”, - український хлопчик, врятований з фільтраційного табору РФ
“Росіяни казали, що я мамі не потрібен”, - український хлопчик, врятований з фільтраційного табору РФ
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Крім екіпажу вертольота, в Броварах загинули дитина й батьки біля дитсадка (оновлено)
Крім екіпажу вертольота, в Броварах загинули дитина й батьки біля дитсадка (оновлено)
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
У Броварах вертоліт впав біля дитячого садочка і будинку. Є загиблі і поранені (оновлено)
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
ГоловнаСуспільствоВійна

У Росії мобілізують вже і наркозалежних громадян

Таким чином російські воєнкоми виконують показники по мобілізації.

У Росії мобілізують вже і наркозалежних громадян
Фото: EPA/UPG

Російські військкомати не гребують жодною категорією мобілізованих, навіть забирають наркозалежних.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначає ЦНС, таким чином російські воєнкоми виконують показники по мобілізації, зокрема в Північній Осетії. Таку інформацію підтвердив один з російських солдатів, що здався в полон. За його словами, він не вилікувався від наркозалежності і продовжував вживати наркотики, вже перебуваючи у лавах діючих загарбників у Запорізькій області.

"Як засвідчує чоловік, наркотики він взяв із собою як ліки. Мобілізувався до лав ЗС РФ через загрозу постати перед судом. Його затримали за керування автомобілем без документів. Для того, аби не піти під суд, чоловіку запропонували поїхати до України", - розповідає ЦНС.

Нагадаємо, що за даними ГУР Міноборони, влада Росії готується проводити нову хвилю мобілізації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також