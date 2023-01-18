У Росії мобілізують вже і наркозалежних громадян

Російські військкомати не гребують жодною категорією мобілізованих, навіть забирають наркозалежних.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначає ЦНС, таким чином російські воєнкоми виконують показники по мобілізації, зокрема в Північній Осетії. Таку інформацію підтвердив один з російських солдатів, що здався в полон. За його словами, він не вилікувався від наркозалежності і продовжував вживати наркотики, вже перебуваючи у лавах діючих загарбників у Запорізькій області.

"Як засвідчує чоловік, наркотики він взяв із собою як ліки. Мобілізувався до лав ЗС РФ через загрозу постати перед судом. Його затримали за керування автомобілем без документів. Для того, аби не піти під суд, чоловіку запропонували поїхати до України", - розповідає ЦНС.

Нагадаємо, що за даними ГУР Міноборони, влада Росії готується проводити нову хвилю мобілізації.