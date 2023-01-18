Німецький нафтогазовий гігант Wintershall Dea йде з Росії

Wintershall Dea, найбільша німецька газова та нафтова компанія, заявила про вихід із російського ринку.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Wintershall Dea припинить свою діяльність у Росії. Продовження діяльності в Росії є неприпустимим. Агресивна війна Росії в Україні несумісна з нашими цінностями та зруйнувала співпрацю між Росією та Європою. Останніми місяцями накладені обмеження урядом Росії щодо діяльності західних компаній у країні та зовнішнє втручання в роботу наших спільних підприємств унеможливили роботу Wintershall Dea в Росії, як раніше, і призвели до економічної експропріації спільних підприємств у Росії», - заявив генеральний директор Маріо Мехрен.

Зазначається, що виконання цього рішення про вихід із РФ здійснюватиметься з дотриманням усіх чинних правових зобов’язань.

В компанії зазначили, що з початком російсько-української війни Wintershall Dea обережно відкоригувала свої фінансові рамки та виключила російські операції з периметру свого планування.

Як відомо, за перший тиждень 2023 року російський ринок залишило 11 компаній, ще 1161 компанія перебуває в процесі виходу.

Нагадаємо, морський експорт сирої російської нафти зріс до найвищого з квітня рівня, але шлях від портів відправки до покупців тепер значно довший.

Заборона Європейського Союзу на імпорт російської сирої нафти призвела до значно довших рейсів для відправлень, з подорожами, які зараз займають у середньому 31 день із балтійських портів до Індії, у порівнянні з лише сімома днями з тих самих терміналів до Роттердама та приблизно половину цього часу до Польщі. Це посилює тиск на флот суден, власники яких готові перевозити російські вантажі.

Країна все більше залежить від власних кораблів і так званого "тіньового флоту" – зазвичай старих кораблів, що належать невеликим, часто невідомим компаніям, які виникли в останні місяці. Європейські танкери все ще можуть перевозити російську нафту, якщо вона продається за ціною нижче $60 за барель.