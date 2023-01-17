Через останню російську атаку було пошкоджено 1 блок ТЕС на сході та 8 блоків ТЕС на заході України, - Шмигаль

Внаслідок російського масованого обстрілу 14 січня було пошкоджено один блок теплової електростанції на сході та вісім блоків ТЕС на заході України.
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він додав, що також мають пошкодження три магістральні підстанції та одна повітряна лінія.
"Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі. Що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення. Проте енергосистема вистояла, залишилася цілісною та керованою. У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень", - розповів прем'єр.
Він додав, що з Азербайджану отримали 45 електростанцій резервного живлення, для Чернігівщини Японія передала потужні генератори. А за кошти Фонду підтримки енергетики України планують закупити енергообладнання на суму понад 100 млн євро.
Нагадаємо, 17 січня у шести областях були запроваджені аварійні відключення через суттєвий дефіцит електрики.
У ДТЕК заявили, що українцям необхідно готуватися до "важких днів" після масованого удару росіян по Україні 14 січня.