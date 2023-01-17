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Через останню російську атаку було пошкоджено 1 блок ТЕС на сході та 8 блоків ТЕС на заході України, - Шмигаль

Мають пошкодження три магістральні підстанції та одна повітряна лінія.

Через останню російську атаку було пошкоджено 1 блок ТЕС на сході та 8 блоків ТЕС на заході України, - Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Внаслідок російського масованого обстрілу 14 січня було пошкоджено один блок теплової електростанції на сході та вісім блоків ТЕС на заході України.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що також мають пошкодження три магістральні підстанції та одна повітряна лінія.

"Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі. Що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення. Проте енергосистема вистояла, залишилася цілісною та керованою. У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень", - розповів прем'єр.

Він додав, що з Азербайджану отримали 45 електростанцій резервного живлення, для Чернігівщини Японія передала потужні генератори. А за кошти Фонду підтримки енергетики України планують закупити енергообладнання на суму понад 100 млн євро.

Нагадаємо, 17 січня у шести областях були запроваджені аварійні відключення через суттєвий дефіцит електрики.

У ДТЕК заявили, що українцям необхідно готуватися до "важких днів" після масованого удару росіян по Україні 14 січня.

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