Через останню російську атаку було пошкоджено 1 блок ТЕС на сході та 8 блоків ТЕС на заході України, - Шмигаль

Мають пошкодження три магістральні підстанції та одна повітряна лінія.

Внаслідок російського масованого обстрілу 14 січня було пошкоджено один блок теплової електростанції на сході та вісім блоків ТЕС на заході України.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що також мають пошкодження три магістральні підстанції та одна повітряна лінія.

"Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі. Що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення. Проте енергосистема вистояла, залишилася цілісною та керованою. У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень", - розповів прем'єр.

Він додав, що з Азербайджану отримали 45 електростанцій резервного живлення, для Чернігівщини Японія передала потужні генератори. А за кошти Фонду підтримки енергетики України планують закупити енергообладнання на суму понад 100 млн євро.

Нагадаємо, 17 січня у шести областях були запроваджені аварійні відключення через суттєвий дефіцит електрики.

У ДТЕК заявили, що українцям необхідно готуватися до "важких днів" після масованого удару росіян по Україні 14 січня.