Перед військовими атаками Росія застосовує атаки у інформаційному і кіберпросторі, – дослідження

РФ також атакує з метою помсти після військових і дипломатичних невдач.

Існує зв’язок між військовими, інформаційними і кібератаками ворога, що відповідає прийнятій у Росії концепції “гібридної війни”.

Про це повідомляє сайт Держспецзв’язку.

Держспецзв'язку та експерти Ради економічної безпеки України за сприяння Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України та фахівців компанії TRUMAN проаналізували взаємозв’язки між подіями та кореляцію між різними видами атак з боку РФ, що сталися протягом 2022 року.

“Дослідження демонструє чіткий зв'язок між кібератаками, конвенційними та інформаційними атаками, що, своєю чергою, відповідає прийнятій в Росії концепції “гібридної війни”, – йдеться у повідомленні.

Найсвіжіший приклад таких атак – це енергетичний сектор. Він перебуває під особливою увагою російських хакерів від початку вторгнення і аж до сьогодні, коли Росія обстрілює обʼєкти енергетики за допомогою ракет і дронів-камікадзе. Після перших обстрілів до роботи взялася російська пропаганда з наративом, що відключення електроенергії – наслідок “хитрощів” влади, а не ракетних обстрілів.

Ще один приклад такого звʼязку – атаки в інформаційному та кіберпросторі зазвичай передують конвенційним атакам. Рік тому, 14 січня, Росія розпочала кібервійну проти нашої країни. Саме тоді проросійські хакери здійснили масовану атаку на органи влади. Внаслідок атаки постраждали 22 сайти органів державної влади, але стратегічної мети – завдати критичної шкоди нашій інфраструктурі – хакерам досягти не вдалося. За цією атакою слідувала низка потужних DDoS-атак у середині лютого та кібератаки напередодні вторгнення.

Метою цих атак було як руйнування інфраструктури, так і сіяння паніки та недовіри серед населення країни. Втім, навіть під час війни російські хакери не досягли успіху.

Крім того, дослідження виявило чіткий звʼязок між невдачами Росії на воєнному або дипломатичному фронті та наступними після цього атаками з метою помсти.

Нагадаємо, голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь закликає створити єдину глобальну організацію, яка б допомагала ділитися інформацією про загрози та готуватися до майбутніх атак, оскільки Росія атакує інфраструктуру України та прагне створити максимальний хаос в світі.