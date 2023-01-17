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Судитимуть учасника ПВК “Вагнер”: найманця захопили на Донеччині

Він зголосився воювати за помилування і 100 000 рублів на місяць.

Судитимуть учасника ПВК “Вагнер”: найманця захопили на Донеччині
Фото: Новинарня

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно одного з учасників ПВК “Вагнер” за фактом участі у злочинній організації (ч.2 ст. 255 КК України).

Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора України.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, відбуваючи покарання у виправній колонії № 4 у селищі Островське Костромської області РФ за угон автомобіля, добровільно прийняв пропозицію організатора ПВК “Вагнер” вступити в її лави.

“За участь у бойових діях на території України та вчинення злочинів організатор пропонував в’язням грошову винагороду 100 000 російських рублів у місяць та додатково 100 000 російських рублів після закінчення 6 місячного контракту”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора
 

Крім того всім ув’язненим, які вступлять у ПВК “Вагнер”, після спливу строку контракту обіцяли повне помилування і так званий “чистий лист”.

Обвинуваченого разом з іншими учасниками направили в район бойових дій на території Луганської області.

У розграбованій “вагнерівцями” місцевій лікарні, яку вони використовували як військовий об’єкт, він пройшов курс навчання поводження з бойовою зброєю, тактики ведення бойових дій та отримав предмети екіпірування і зброю.

У грудні 2022 року в районі бойових дій на території Донецької області представниками сил безпеки та оборони України його було взято у полон.

Нагадаємо, прикордонники знищили групу "вагнерівців" у Соледарі. 

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