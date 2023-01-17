Для росіян візовий процес серйозно ускладнився і в частині термінів, і в частині необхідних документів.

Російським туристам перестали видавати шенгенські візи на термін понад рік.

Про це повідомляє російських Інтерфакс із посиланням на Асоціацію туроператорів.

"Візовий процес серйозно ускладнився і в частині термінів, і в частині необхідних документів. Але найнеприємніше - це короткий термін віз, що видаються. Якщо раніше росіяни отримували візи на два, три роки, а нерідко і п'ять років, то зараз багаторазову візу можуть оформити максимум на півроку або рік. Тим, у кого слабка візова історія, дадуть лише одноразову візу під час поїздки", - йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними туркомпаній, відстежити логіку ухвалення рішення щодо термінів дії віз неможливо.

"У людини в паспорті може бути кілька довгострокових віз і хороша візова історія. Але їй оформлять нову візу лише на півроку. В інших може бути в минулому дві "короткі" візи, але вони в результаті отримають річну мультивізу", - також йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російським туристам потрібно бути готовими до того, що, незважаючи на часте відвідування європейських країн, вони можуть отримати візу на більш короткий термін, ніж хочуть.

Нагадаємо, нещодавно росіянин написав у паспорті "Путін - х*йло!", щоб його не виганяли з України. Чоловік розповів, що повертатися на батьківщину він не бажає.