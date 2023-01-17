Є загиблі і поранені.

Минулої доби російська армія обстріляла 13 населених пунктів Донецької області. Зруйновані чи пошкоджені житлові будинки, школа, лікарня, завод і об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє сайт Поліції Донецької області.

Зазначається, що ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Часів Яр, селищах Велика Новосілка, Комишівка, селах Бердичі, Красногорівка, Веселе, Ягідне, Времівка, Карлівка, Сєверне.

“Зруйновано та пошкоджено 10 цивільних об‘єктів – 4 житлових будинки, школа, лікарня, завод, об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівля, гараж”, – йдеться у повідомленні.

Три ракети окупанти спрямували по Краматорську та Лиману. Два снаряди влучили на території заводу у Краматорську.

Найбільше ударів (21) витримала Авдіївка. Російські війська знищували населений пункт з “Градів”, артилерії та танків. Руйнувань зазнали лікарня та багатоквартирний будинок. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Артилерією окупанти накрили Бахмут, поцілили в багатоквартирний і приватний будинки, вбили людину.

Нагадаємо, українські прикордонники вибили взвод російських окупантів з Бахмута на Донеччині.