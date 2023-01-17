Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Як і чому світовий теніс любить росіян?
Як і чому світовий теніс любить росіян?
Народному депутату оголосили підозру в недекларуванні маєтку в Іспанії (доповнено)
Народному депутату оголосили підозру в недекларуванні маєтку в Іспанії (доповнено)
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 44 людей (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 44 людей (оновлено)
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
ГоловнаСуспільствоВійна

​Унаслідок ворожих обстрілів Донеччини пошкоджені будинки, школа та лікарня

Є загиблі і поранені.

​Унаслідок ворожих обстрілів Донеччини пошкоджені будинки, школа та лікарня

Минулої доби російська армія обстріляла 13 населених пунктів Донецької області. Зруйновані чи пошкоджені житлові будинки, школа, лікарня, завод і об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє сайт Поліції Донецької області.

Зазначається, що ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Часів Яр, селищах Велика Новосілка, Комишівка, селах Бердичі, Красногорівка, Веселе, Ягідне, Времівка, Карлівка, Сєверне.

“Зруйновано та пошкоджено 10 цивільних об‘єктів – 4 житлових будинки, школа, лікарня, завод, об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівля, гараж”, – йдеться у повідомленні.

Три ракети окупанти спрямували по Краматорську та Лиману. Два снаряди влучили на території заводу у Краматорську.

Найбільше ударів (21) витримала Авдіївка. Російські війська знищували населений пункт з “Градів”, артилерії та танків. Руйнувань зазнали лікарня та багатоквартирний будинок. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Артилерією окупанти накрили Бахмут, поцілили в багатоквартирний і приватний будинки, вбили людину.

Нагадаємо, українські прикордонники вибили взвод російських окупантів з Бахмута на Донеччині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також