Єрмак запевнив, що Україна має відповідь, як покарати прямих злочинців і тих, хто винен у тому, що війна відбулася.

Росія вчинила в Україні щонайменше 80 000 воєнних злочинів. Вона має бути покарана за кожен.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Була вбита величезна кількість мирного населення, 453 дитини. Майже кожне звільнене місто чи село показує нам свідчення тортур і вбивств без суда і слідства. Сотні зруйнованих громад, зруйнованої інфраструктури. Ніде вони не згадані, в жодних резолюціях", – сказав він.

54 000 цивільних будівель зруйнували росіяни, 280 освітніх закладів, 80 церков, понад 300 лікарень.

Єрмак додав, що спершу відповідальність мають нести солдати, що прийшли на українську землю, та оператори-навідники ракет. Але, крім цього, мають бути покарані високопосадовці, що зробили первинний злочин агресії проти України.

Він запевнив, що Україна має відповідь, як покарати прямих злочинців і тих, хто винен у тому, що війна відбулася. Для покрання влади Росії потрібен міжнародний трибунал, оскільки Міжнародний кримінальний суд не має на це юрисдикції.

Ще один варіант – щоб Радбез Організації Обʼєднаних Націй кваліфікував війну як акт міжнародної агресії і передав цю справу до Міжнародного кримінального суду. Але РФ до нині має право вето в Радбезі. Єрмак закликав скасувати права держави-терориста в ООН. Він також наголосив, що необхідне міжнародне законодавство для конфіскації російських активів та спрямування їх на компенсації.

Нагадаємо, Україна протягом місяців закликає міжнародну спільноту створит міжнародний трибунал, який би уможливив притягнення до відповідальності президента РФ та інших відповідальних за війну посадовців.